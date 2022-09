MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Alexis Saelemaekers ha parlato così dell'assenza di Leao contro il Napoli: "Io non sono il mister, lui fa le sue scelte e le rispetto. Io sono un giocatore. Io voglio solo giocare, dove non importa: darò sempre tutto".