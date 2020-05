Spadafora, eccessivo dibattito intorno mondo calcio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport. Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell'importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo". Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nell'informativa al Senato (ANSA).