Spadafora: "FIGC ha riadattato il protocollo, ok ripresa allenamenti dal 18 maggio"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla Camera con un'informativa urgente, ha parlato del via libera per la ripresa degli allenamenti dal 18: "Pochi minuti fa, prima di arrivare alla Camera, ho ricevuto una lettera del presidente della Figc Gravina, in cui ha reso noto che la Figc ha accolto tutte osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo e quindi consentendo senza altre difficoltà di riprendere gli allenamenti dal 18 maggio”.