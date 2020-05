Spadafora, ora Cts esclude allentamento quarantena

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Al momento il Cts esclude che si possa allentare la quarantena": lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, annunciando la ripartenza della serie A il 20 giugno. Nell'incontro con la Figc e le sue componenti, ha spiegato Spadafora, si e' parlato anche della possibilita' di positivita' sul percorso della ripresa. "La Figc e' ben consapevole e mi ha assicurado di avere un piano B e anche un piano C", Quanto a eventuali positivita', "il Cts ha confermato oggi la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che chiaramente non ci auguriamo"; (ANSA).