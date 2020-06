Spadafora sul calcio in chiaro: Già stasera si può chiudere un ottimo accordo"

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo stasera si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio". Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, si dichiara ottimista con l'ANSA in merito alla riduzione degli embarghi per gli highlight in chiaro delle partite in vista della ripartenza della Serie A di calcio. (ANSA).