Spagna, Brahim Diaz va a segno: "Giornata molto speciale: esordio e goal"

Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Milan nell'ultima stagione e vicino a tornare in rossonero anche per la prossima, si ècosì espresso su Twitter festeggiando il goal con cui ha aperto la sfida di questa sera tra Spagna e Lituania, prima per lui con la Nazionale Maggiore: "Giornata davvero speciale: esordio e gol. Molto felice per tutti! grazie mille per il tuo supporto".

Día muy especial: debut y gol. ¡Muy contento por todos! Muchas gracias por vuestro apoyo ✨🇪🇸 pic.twitter.com/1BhqhhuJgH — Brahim (@Brahim) June 8, 2021