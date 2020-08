Spagna, incertezza sulle date della stagione 2020-21: la Federazione boccia la proposta di Tebas

La Federazione spagnola ha respinto la proposta di calendario della Liga in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marca il caso Fuenlabrada ha portato un bel po' di incertezza, senza escludere i casi di Covid-19 in tutta Europa. La nuova stagione dovrebbe ripartire il 12 settembre, ma al momento non ci sono le date nemmeno per il sorteggio. Il calendario, per adesso, rimane in stand-by. Come LaLiga.