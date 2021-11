Spagna, Luis Enrique: "Ibrahimovic esalta il gioco, il piano partita sarà lo stesso anche contro di lui"

Avversario di domani per la Spagna, Zlatan Ibrahimovic presenta uno dei maggiori pericoli in casa Svezia. Di lui, in conferenza stampa, ha parlato il CT delle Furie Rosse, Luis Enrique: "Non ho aneddoti con Ibrahimovic. Non l'ho mai visto, non so se nemmeno se l'ho mai salutato. È evidente che esalta il suo gioco aereo e dei suoi compagni. Logicamente quando vedo l'undici titolare alcune cose devono essere adeguate, ma il piano partita sarà lo stesso anche contro di lui e dovremo lavorare collettivamente".