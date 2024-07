Spagna, oggi giornata di festa a Madrid per Morata e compagni. L'autobus parte stasera da Cibeles

vedi letture

La Spagna è campione d'Europa grazie al 2-1 inferto domenica sera all'Inghilterra nei tempi regolamentari. Tanti tifosi rossoneri, immaginiamo, hanno seguito la partita con un occhio di riguardo per Alvaro Morata, obiettivo numero uno per l'attacco del Milan. Il capitano della nazionale incontrerà i vertici dell'Atletico Madrid per comunicare loro la sua intenzione di andare via e di trasferirsi in Italia, dove lo aspetta un quadriennale da circa cinque milioni di euro.

Oggi però è tempo di festeggiare e godersi il grande traguardo raggiunto, con la spedizione spagnola che celebrerà la vittoria di Euro 24 a Madrid, nella capitale. Il luogo designato è la piazza del municipio, di fianco alla fontana di Cibeles, solito luogo di ritrovo dei tifosi del Real Madrid per festeggiare titoli e trofei. L'inizio della festa a Cibeles è previsto alle 20.00: Marca riporta che la fontana sarà recintata per l'accesso dei giocatori che si dirigeranno verso Calle Alcalá, Paseo de Recoletos e Paseo del Prado. I giocatori comunque non arriveranno a Cibeles prima delle 21:15.

Per Morata oggi giornata di festa e gioia per il titolo vinto da capitano, da domani poi ogni momento è buono per finalizzare e definire il suo passaggio al Milan.