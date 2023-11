Spagna: rottura del crociato per Gavi, Europeo a rischio

(v. Ansa 'Calcio: Gavi ko, è lite...' delle 12:52) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il centrocampista della nazionale spagnola Gavi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ha annunciato il Barcellona, ;;un infortunio che rende molto incerta la sua partecipazione a Euro-2024. Il 19enne si è infortunato durante la vittoria per 3-1 della Roja contro la Georgia, nelle qualificazioni agli Europei. Gli esami eseguiti in mattinata hanno mostrato "la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno", ha reso noto il suo club con un comunicato. Non è precisata la durata dell'indisponibilità del centrocampista, ma generalmente è superiore ai sei mesi per questo tipo di infortuni.

Gavi verrà presto operato, ha fatto sapere il Barça, che poi pubblicherà un nuovo comunicato sul suo stato di salute. Insostituibile negli schemi della Roja e del suo club, Gavi è uno dei giocatori più utilizzati da inizio stagione in Europa. Domenica era alla sua 23esima partita della stagione, tra tutte le competizioni. (ANSA).