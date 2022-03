Spal, Colombo: "Futuro? Il Milan è un sogno, ma per ora non ci penso"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 della Spal in prestito dal Milan, ha parlato così a Tuttosport del suo futuro: "Io al momento penso alla Spal. Ovviamente il Milan è un pensiero e un sogno ma per adesso resta da parte. Non ci penso tanto e sono convinto che se me lo meriterò probabilmente ci tornerò. La cosa importante è prepararsi al meglio, cercare di riuscire a migliorare le proprie lacune per poi poter essere un giocatore migliore in futuro. Bisogna arrivare preparati se capiterà quel tipo di occasione. Il mio futuro passa dal Milan perché io sono qua in prestito secco. Sinceramente non ci sto neanche pensando perchè ho la testa proiettata a finire bene questa stagione. Per il futuro poi ci sarà tempo".