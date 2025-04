SPAL, il tecnico Baldini: "Faremo i playout, ci siamo e ce la giocheremo"

Dopo il pareggio a reti bianche sul campo della Torres, Francesco Baldini, tecnico della SPAL ha parlato nella consueta conferenza stampa prepartita, senza lesinare critiche alla squadra arbitrale:

"Ho già parlato degli arbitraggi la settimana scorsa - si legge su FerraraToday -. Rao ha i tacchetti stampati nello stinco, c'era un rigore incredibile. Ho parlato con il delegato degli arbitri, non è tanto per il rigore in sé ma io impazzisco per le mancanze di rispetto. Avete mai visto un arbitro correre dietro ai giocatori e mettersi petto contro petto? Ne vedo di tutti i colori. Tre punti o uno solo sono vita o morte calcistica, forse bisogna mettere il VAR in Serie C ma non siamo in questa posizione di classifica per colpa degli arbitri".

"La prestazione di oggi è stata importante, la squadra ha trovato compattezza. Faremo i Playout, ma ci siamo e ce la giocheremo. Prima della partita avevo detto ai giocatori che il passato non contava, ho aspettato molto a fare gli ultimi cambi perché quando non fai sostituzioni nell'intervallo diventa poi difficile mettere dentro tutti. Molina è un guerriero, la SPAL adesso ha bisogno di lui: quando l'hanno espulso contro l'Entella, dissi di volere venti Molina"