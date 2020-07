SPAL in B, Di Biagio: "I casi eclatanti di Cagliari e Milan ci hanno dato un botta non indifferente"

"Ho capito che non ci saremmo salvati dopo la partita contro il Genoa". Così Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match contro la Roma. Dopo l'ultimo ko contro il Brescia la squadra di Ferrara è matematicamente in Serie B: "La mia convinzione era quella di accorciare sul Genoa dopo gli scontri diretti - ha detto -. Dopo quella partita ho capito che sarebbe stata veramente dura. I casi eclatanti di Cagliari e Milan ci hanno dato un botta non indifferente. Ho cercato di caricare l'ambiente ma non ci siamo riusciti".