SPAL, si lavora per la permanenza di Colombo. Ma c'è anche l'Empoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima stagione in Serie B di Lorenzo Colombo è stata tutto sommato positiva con sei reti in 35 presenze con la maglia della SPAL e la chiamata della Nazionale Under 21. La prima parte di stagione del centravanti di proprietà del Milan è stata infatti splendida con 15 gare in cui ha mostrato di poter fare reparto da solo e una seconda parte in cui invece è apparso involuto e non è riuscito a andare a segno. La SPAL è però convinta delle qualità del classe 2002 tanto che, come riferisce Il Resto del Carlino, tenterà di convincere il Milan a rinnovare il prestito per un’altra stagione. L’insidia per gli estensi arriva però dalla Serie A dove l’Empoli ha messo il calciatore nel mirino per sostituire il certo partente Pinamonti nel reparto offensivo.