Spal, vittoria per 3-2 sul Vicenza: a segno anche Colombo

Seconda vittoria stagionale per la SPAL, che ha battuto 3-2 il Vicenza nell'incontro valido per la quinta giornata di Serie B. Per i biancazzurri a segno anche Lorenzo Colombo, autore del momentaneo 3-1 ed in campo per tutta la partita. Quella del giovane attaccante di proprietà del Milan è la terza rete in cinque partite giocate nel campionato cadetto durante questa stagione.