Spalletti ha scelto i 26 per l'Europeo: tre tagli ieri. La lista completa

Luciano Spalletti ha annunciato la lista dei 26 convocati per Euro 2024. Il commissario tecnico dell'Italia che nelle prossime ore ritroverà il gruppo a Coverciano ha tagliato Provedel, Ricci e Orsolini e ha deciso di portare con sé Meret, Fagioli e Zaccagni. Nel caso del portiere del Napoli, in questo momento non desta particolari problemi il problema al flessore della coscia sinistra accusato durante il riscaldamento del test contro l'Under 20: solo un affaticamento. Però, in via precauzionale, Spalletti ha chiesto al portiere della Lazio di continuare ad allenarsi in separata sede: stando al regolamento UEFA, in caso di ulteriori problemi fisici da parte del portiere del Napoli Provedel può essere inserito in rosa entro la mezzanotte del 20 giugno.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).