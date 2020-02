Spalletti: "Non ho detto no al Milan, non ho lasciato due anni di contratto sul tavolo"

Luciano Spalletti, intervenuto a Sportitalia, è tornato sul mancato approdo in rossonero: “Non ho detto no al Milan, la versione reale è che io avendo due anni di contratto non li ho lasciati entrambi sul tavolo. È stato deciso di lasciarmi a casa pagandomi ed io sto a casa. Poi il Milan ha trovato un allenatore capacissimo, se gli c’era dato tempo dimostrerà le sue qualità. Non possono essere svelati tutti i dettagli, ma è stato deciso che io stessi a casa e quindi sono a casa. Di certo se fosse dipeso da me non avrei mai smesso di fare l’allenatore".