Spalletti vuole naturalizzare Santiago Castro del Bologna per la Nazionale

Clamorosa indiscrezione di TycSports, portale argentino, secondo il quale il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti sarebbe pronto a fare un tentativo per naturalizzare l'attaccante del Bologna Santiago Castro, rivelazione con la maglia felsinea con 9 gol stagionali tra campionato e coppe.

Dopo Mateo Retegui quindi, il ct starebbe provando a far vestire la maglia azzurra anche ad un altro attaccante del nostro campionato che non è nato nel nostro paese. Spalletti si sarebbe innamorato delle caratteristiche del giocatore in questi mesi, apprezzandone le caratteristiche moderne e ovviamente la grande prospettiva che la sua carta d'identità porta con sè.

Sarà però molto difficile convincere Castro a non scegliere l'Argentina come squadra nazionale del suo futuro ma anche presente: il giocatore ha tanta voglia di vestire la maglia della Seleccion dopo aver vissuto la trafila delle nazionali giovanili biancoblu. E il sentimento sembra essere totalmente ricambiato. Solo qualche giorno fa infatti, Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, ha deciso di inserire l'attaccante del Bologna nella lista dei pre convocati per le prossime due gare con Uruguay e Brasile, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale, assieme al compagno Dominguez. Non cambia nulla a livello regolamentare, ma è certamente un segnale che Scaloni ha voluto mandare al calciatore, per aiutarlo nell'ipotetica scelta tra Italia e Argentina.