Spareggi Italia, la FIGC potrebbe predisporre la vaccinazione mirata come per l'Europeo

La lista dei convocati di Mancini per lo stage previsto a fine gennaio - sottolinea il Corriere dello Sport - dipenderà naturalmente anche dalla situazione contagi (in questo momento sarebbe fuori Donnarumma). Per fine mese infatti è atteso il picco di positivi nel nostro Paese. A marzo poi, dovesse rendersi necessario, per non compromettere gli spareggi - si legge - la Federazione potrebbe anche predisporre una vaccinazione azzurra mirata come avvenuto lo scorso maggio prima dell’Europeo (non sono molti infatti i calciatori arrivati a tre dosi, come invece capitan Chiellini).