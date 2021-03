Speciale Under 21 - Tonali guida il centrocampo dell'Italia

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Italia - I centrocampisti

Nella mediana a tre di Nicolato c'è tanta qualità. Una rosa costruita con logica quella per affrontare il girone dell'Europeo Under 21, dove le chiavi sono chiaramente affidate a Sandro Tonali. Il regista del Milan è senza dubbio il trascinatore della rosa degli azzurrini, quello che ha anche più responsabilità in una zona così nevralgica del campo. Se c'è una differenza con le altre big, su tutte la Francia, la si denota però dalle rose di provenienza dei giocatori: eccezion fatta per Tonali, molti arrivano dalla B o da squadre non di primissima fascia. A differenza del passato, quanto meno in mediana, hanno quasi tutti minutaggio: c'è attesa per Giulio Maggiore e Tommaso Pobega dello Spezia, due che anche in A, con Vincenzo Italiano, stanno mettendo in mostra colpi importanti. Davide Frattesi poi, invece che avere un ruolo da comprimario e da alternativa in A ha scelto di essere un protagonista dei sogni di gloria del Monza in cadetteria. Ultimi giri di valzer al Genoa per Nicolò Rovella, invece, già promesso sposo del Genoa.