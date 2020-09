Speranza: "La priorità sono le scuole e non gli stadi"

"Dovrebbe essere approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni il protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, parlando della possibile apertura degli impianti sportivi a più di 1.000 persone. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, però, sono parole molto diverse da quelle pronunciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ieri ha detto: "Oggi la priorità sono le nostre scuole e non gli stadi".