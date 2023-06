Spezia, Daniel Maldini: "Se ho chiesto un regalo a papà e ai miei ex compagni? Non serve, il Milan giocherà come sempre per vincere contro il Verona"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Daniel Maldini e il suo Spezia si giocheranno la salvezza all'ultima giornata contro la Roma. Ma il destino dei liguri dipende anche dal risultato di Milan-Verona. Il giovane attaccante, in prestito dal club rossonero a quello bianconero fino al 30 giugno, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Se ho chiesto un regalo a papà e ai miei ex compagni? Non ho sentito nessuno dei ragazzi. Ma non serve. Sono sicuro che faranno il loro lavoro e cercheranno di vincere, come sempre. Non è necessario che li chiami.

E papà… Beh, con lui ho parlato, certo. Ma mica delle partite di domenica. È stata una telefonata normale. Certo che sembra quasi un segno del destino: io e il Milan che ci incrociamo a distanza in una giornata così importante. Comunque in Italia adesso tutti giocano al massimo anche gli ultimi turni: non sarebbe giusto mettere in dubbio la professionalità di qualcuno".