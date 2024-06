Sport For Change: Fondazione Milan a Nairobi in Kenya. Presente anche Elisabet Spina

Il programma Sport For Change di Fondazione Milan a Nairobi, Kenya, supporta i sogni e le aspirazioni delle 1300 partecipanti al progetto sportivo, realizzato in collaborazione con Off-White e Alice For Children. Presente sul campo anche la nostra Head of Women’s Football, Elisabet Spina, che ha sottolineato l'importanza di promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile.

#FondazioneMilan alongside our Head of Women Football, Elisabet Spina, went to Nairobi, Kenya for a #SportForChange project to promote gender equality and empowerment for women. A project made possible by the collaboration with @OffWht and @ALICE4CHILDREN 🇰🇪 #SempreMilan pic.twitter.com/43G9ocVGfZ