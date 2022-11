Sport - Mercato, è sfida Barcellona-Milan per Jorginho

Fonte: ANSA

(ANSA) - BARCELLONA, 02 NOV - Da tempo il Barcellona è sulle tracce di Jorginho, 'regista' del Chelsea e della nazionale italiana, in scadenza di contratto con i Blues a giugno del prossimo anno. Il giocatore è stato espressamente richiesto dal tecnico 'blaugrana' Xavi, e ora il giornale di Barcellona 'Sport' scrive che la trattativa con gli agenti del calciatore sarebbe già a buon punto. Al Barça non dispiacerebbe che Jorginho arrivasse già a gennaio, ma l'italo-brasiliano ha fatto sapere che vuole terminare la stagione nel Chelsea. Ma oggi sempre 'Sport' scrive che "la prima cosa che il Barcellona deve fare è vincere questa sfida particolare con il Milan, che punta tutto su questo giocatore". C'è stato infatti un inserimento dei campioni d'Italia per Jorginho, e il duo Maldini-Massara non molla questa pista, ma il Barcellona confida di farcela anche perché nella prossima stagione calcistica le regole sulla sostenibilità economica e degli stipendi dei calciatori in Spagna dovrebbero essere 'alleggerite'. (ANSA).