Sportiello a Milan TV: "Vogliamo fare felici i nostri tifosi. Volevo dimostrare di essere affidabile"

Marco Sportiello, portiere del Milan, è stato intervistato ai microfoni di Milan TV nel prepartita della sfida che tra pochi minuti infiammerà il prato di San Siro contro la Lazio. Queste le parole del calciatore rossonero.

Sulle partite giocate: "E' stato bello. Non è facile farsi trovare pronti, soprattutto per un portiere e a partita in corso. Quello che era importante per me era far sentire agli altri che sono un giocatore affidabile. Siamo conteni dei sei punti e vogliamo continuità"

Sulle parate fatte: "Quella con il Verona se te la schiacciano è più difficile ma me l'ha tirata ad altezza mani. L'importante è stato quello che ho fatto durante la gara, nelle situazioni e nelle letture. Questo conta per i portieri oggi"

Sulla partita con la Lazio: "Squadra molto tecnica, ha grandi individualità. Sono già due o tre anni che hanno questo allenatore. Siamo in casa e vogliamo fare felici i nostri tifosi e portare a casa la partita"