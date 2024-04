Sportiello: "Non è bello questo accanimento su Pioli, per quello che ha fatto ed ha dato al Milan. Io credo che la gente da fuori che capisce sa quanto e sta dando il mister"

Nel post partita dell'Allianz Stadium il portiere del Milan Marco Sportiello è intervenuto ai microfoni di SkySport 24 durante il programma 'L'Originale'. Queste le sue dichiarazioni.

Stavi molto bene. Hai giocato molto bene quest'oggi. Tu, come molti altri, sei un uomo di Stefano Pioli, l'ahi avuto già dai tempi della Fiorentina. Cosa ti senti di dire anche in relazione a queste innumerevoli voci che ci sono sul futuro che riguardano e non riguardano lui legandolo al Milan ovviamente:

"A parte che sono legato al mister, però sicuramente queste voci non fanno bene anche perché dobbiamo ancora finire un campionato, abbiamo un obiettivo importante, e non è bello sicuramente questo accanimento, per quello che ha fatto ed ha dato al Milan. Io credo che il Milan fino a 7/8 anni fa lottava nemmeno per l'Europa League, da quando è arrivato lui l'ha portato in Champions League, ha vinto uno Scudetto, e quindi questo dispiace un po' per la persona, perché non lo merita, ma anche per il professionista. Però io credo che la gente da fuori che capisce sa quanto e sta dando il mister".