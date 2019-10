Sportitalia - Attilio Fontana: "Sono da sempre tifoso milanista e mi piange il cuore a vedere la squadra ridotta così"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto in diretta oggi negli studi di Sportitalia e ha fatto il punto sulle vicende che riguardano il Milan, il nuovo stadio e la preparazione alle Olimpiadi invernali del 2026 assegnate a Milano e Cortina: “Gazidis ha fatto una battuta che gli è uscita decisamente male. Accostare il Milan alla serie D non ha alcun senso. Io sono da sempre tifoso milanista e mi piange il cuore a vedere la squadra ridotta così. Speriamo nel cambio della guida tecnica e che i dirigenti facciano qualcosa in più. La battuta di Berlusconi invece di voler riprendere il Milan è riuscita bene e se davvero questa è la sua idea ben venga un suo ritorno. Sta facendo molto bene a Monza ma se volesse tornare sarebbe cosa gradita. Sul nuovo stadio di Milano aspettiamo di vedere cosa succede, siamo pronti ad ogni intervento. Sulle Olimpiadi procede tutto alla grande, ma non dobbiamo pensare che il 2026 sia così lontano. La burocrazia italiana è lenta e solo per iniziare i lavori impieghiamo tre anni. Quindi i progetti devono aprire quanto prima. Siamo contenti della vicinanza del nuovo Governo ai giochi e abbiamo un ottimo dialogo e collaborazione la Regione Veneto e con le città di Milano e Cortina”.