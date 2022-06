Sportitalia - Lazio e Romagnoli sempre più vicini: Lotito pronto ad offrire i 3 milioni a stagione richiesti

Fonte: alfredopedulla.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato in esclusiva sul sito alfredopedulla.com, per Alessio Romagnoli alla Lazio si sono registrati notevoli passi avanti. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, riferisce che la trattativa è entrata nel vivo dopo i primi interessi che risalgono a 9 mesi fa. La Lazio ha deciso di affondare il colpo per Romagnoli a prescindere dal futuro di Francesco Acerbi. Già nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi dato che il club di Claudio Lotito è pronto a garantire a Romagnoli i 3 milioni a stagione che chiede. In precedenza la proposta della Lazio si era fermata a 2,5 milioni. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, avrà il suo rinforzo in difesa. Il capitano del Milan delle ultime stagioni è pronto a lasciare i rossoneri a parametro zero.