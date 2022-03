Sportitalia - Milan, scontri diretti in stile rossonero: da lì parte la rinascita

Fonte: Gianluigi Longari per Sportitalia

Il percorso di ricostruzione verso il Milan che fu, passa attraverso l’ennesimo campionato di alto livello disputato dalla squadra di Pioli. Una crescita costante, che dopo l’avvicinamento della passata stagione sta portando i rossoneri a ritrovarsi davanti a tutti nella fase in cui solitamente le cose si decidono, e con una spinta emotiva che potrebbe realisticamente fare la differenza. E’ quella degli scontri diretti, dei match da dentro o fuori che hanno caratterizzato per definizione le imprese più belle della storia rossonera e che ora riecheggiano nelle ultime settimane come caposaldo della rincorsa scudetto che i ragazzi di Pioli si stanno meritando di vivere da primi della classe.

Non è un caso che proprio da lì, dal successo nel Derby contro un’Inter che stava programmando l’uccisione del torneo a inizio febbraio, dal colpo in esterna che ha congelato gli entusiasmi napoletani di poter cercare uno sprint ai danni delle due milanesi litiganti, si stia costruendo in pieno stile Milan la prospettiva di poter trionfare a fine stagione. Per poterci riuscire, l’imperativo sarà quello di dimenticare i passaggi a vuoto che hanno caratterizzato invece gli altri match rossoneri contro squadre abbordabili ma che hanno contemplato cali di tensione inconciliabili con la rincorsa ai principali obiettivi di una grande squadra. Il Milan lo sa, lo ha imparato a proprie spese, e non ha la minima intenzione di commettere lo stesso errore.