Sportitalia - Pedullà: "Correa, la voglia del Milan, il lavoro Mendes-Monaco per André Silva e la necessità dell’Atletico Madrid"

Alfredo Pedullà sul proprio sito ha dato gli aggiornamenti sulla trattativa per Correa.

"Che il Milan abbia un accordo con Angel Correa è l’ulteriore conferma di quanto sapevamo da giorni. Adesso bisogna sbloccare una situazione in uscita, quella relativa ad André Silva ancora in orbita Monaco. Jorge Mendes ci sta lavorando senza soluzione di continuità, speranzoso di convincere il Monaco a non ritenere insuperabili i problemi al tendine che hanno bloccato il trasferimento. Al punto che si sta ragionando su uno sconto di qualche milione sui 30 pattuiti quando l’attaccante portoghese aveva lasciato precipitosamente il ritiro del Milan per andare nel Principato. Non a caso Mendes per ora tiene ferma l’operazione Mariano Diaz, un attaccante che piace al Monaco per sostituire Falcao, promesso al Galatasaray (altra operazione griffata Jorge). Altro aspetto da non sottovalutare: prima di sganciare Correa,l’Atletico Madrid vuole prendere un sostituto che aveva individuato in James Rodriguez, ma i rapporti con il Real si sono improvvisamente raffreddati. E gli assalti per Eriksen sono fin qui andati a vuoto. Per questo l’Atletico continua ancora a sparare alto per Correa, ma ci sono i margini per lavorarci fino a quando non si incastreranno tutti i tasselli.