Sportitalia - Pedullà: "Viviano aspetta il Milan (dipende da Reina)"

Emiliano Viviano può tornare in azione nelle prossime ore. Confermati i contatti che vi abbiamo raccontato con il Milan, sarebbe lui il vice di Gigio Donnrumma se Pepe Reina dovesse andare all’Aston Villa. E il portiere spinge per il trasferimento, lo ha ribadito anche nelle ultime ore. Dobbiamo aspettare, tuttavia la situazione potrebbe evolversi già nelle prossime ore. E confermiamo quanto raccontato: il futuro di Viviano potrebbe essere a Bologna, dal prossimo primo luglio e sarebbe un ritorno, con la benedizione di Mihajlovic che lo aveva voluto anche in Portogallo nella sua breve esperienza con lo Sporting.