Sportitalia - Torino, crocevia scudetto sulla strada del Milan

Torino come crocevia scudetto, dalle speranze rossonere per il mezzo passo falso dell’Inter di qualche settimana fa all’opportunità di rilancio da parte della squadra di Pioli per riprendere contatto con le proprie aspettative di vertice. Prossimo impegno dei rossoneri carica di aspettative la settimana di vigilia e mette di fronte ai milanesi una squadra volitiva e desiderosa di punti per dare un senso positivo alle settimane che dovrebbero risultare decisive per la corsa al vertice. Tra le individualità da tenere in considerazione spiccano quelle che si dispiegano tra difesa ed attacco: da un lato Gleison Bremer che da obiettivo di mercato dei rivali dell’Inter si stava tramutando in carnefice con quel gol che stava per fare inciampare Simone Inzaghi e la sua truppa, e dall’altro il Gallo Belotti. Rossonero di fede da sempre, il capitano granata in scadenza di contratto ha cullato e forse ancora lo sta facendo il sogno di poter vestire la maglia del Diavolo nel corso della sua carriera. Le scelte del Milan stanno andando in un’altra direzione, anche se resta possibile che la candidatura del Gallo venga presa in considerazione in vista dell’estate. Intanto resta l’ostacolo da superare, tutt’altro che scontato. Il Torino ed il suo orgoglio sulla strada dello scudetto per il Milan.