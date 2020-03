SportMediaset - Addio Boban: legali al lavoro, l'annuncio dopo Juve-Milan

Secondo quanto riportato da Sportmediaset in merito all'addio di Zvonimir Boban, i legali delle parti sono al lavoro per stabilire le modalità e i tempi del divorzio. L’addio dovrebbe maturare solamente dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus e non prima. Potrebbe esserci un accordo per la risoluzione consensuale del contratto oppure un licenziamento per giusta causa.