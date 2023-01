SportMediaset - Bournemouth, pronto un contratto da 5 milioni per Zaniolo. Ma il giocatore non è convinto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, oggi andrà in scena un incontro tra l'agente di Nicolò Zaniolo e i dirigenti del Bournemouth. Il club inglese ha già presentato ai giallorossi un'offerta da 30 milioni di euro più bonus che è stata accettata, ma va ancora convinto il giocatore, per il quale è pronto un contratto da 5 milioni di euro. Difficile però che questa operazione vada in porto in quanto l'attaccante, che avrebbe voluto andare al Milan, non è convinto di andare al Bournemouth.