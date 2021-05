Sportmediaset - Futuro Donnarumma: il portiere potrebbe accettare l'offerta del Milan prima dell'Europeo

Tra gli argomenti più dibattuti in questi giorni, senza dubbio, vi è il capitolo relativo al futuro di Donnarumma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il portiere stabiese potrebbe accettare la proposta di rinnovo rossonero prima dell'inizio degli Europei, in modo tale da disputare la rassegna delle nazionali in serenità. L'accordo, in questo caso, potrebbe essere di un biennale a 8 milioni che rimanderebbe le discussioni su un ulteriore rinnovo al 2023. Ipotesi, questa, da non escludere.