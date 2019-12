Sportmediaset - Ibra, settimana dal 9 al 15 decisiva. I rossoneri vorrebbero presentarlo in Milan-Sassuolo

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset XXL su Italia Uno, la settimana tra il 9 e il 15 dicembre potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Ibrahimovic. Ci saranno i festeggiamenti il 15 in occasione di Milan-Sassuolo, il giorno dopo il Milan compie 120 anni di storia. Per l'occasione i dirigenti vorrebbero presentare al grande pubblico il ritorno di Ibra. I giorni precedenti saranno quelli chiave, Zlatan potrebbe riservarsi di vedere Bologna-Milan, da lì si entrerebbe poi nel vivo.