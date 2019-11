SportMediaset - Ibra tra Bologna, Milan e Napoli: lo svedese prende tempo

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, spiega che il Bologna si sta muovendo da tempo per provare a convincerlo, ma per ora lo svedese prende tempo per provare a stanare anche Milan e Napoli, cioè gli altri due club italiani interessati. Per Boban e Maldini, Ibra è più di un'idea, soprattutto se dovessero continuare i problemi dell'attacco milanista. L'ex Galaxy vuole però capire anche se a gennaio Mertens andrà via dal Napoli e quindi lasciare uno spazio nel reparto offensivo degli azzurri.