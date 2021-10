SportMediaset - Ibrahimovic rinuncerà alla chiamata della Nazionale

I colleghi di SportMediaset, nel loro TG dell’ora di pranzo, hanno parlato del Milan e delle ultime notizie che riguardano i rossoneri. In particolare, Claudio Raimondi ha detto: “Ibrahimovic non sarà disponibile contro l’Atalanta e non andrà nemmeno in Nazionale. Lo svedese dirà no alla chiamata del CT che lo aveva convocato per le partite contro Grecia e Kosovo. Pioli poi difficilmente potrà contare dal primo minuto su Giroud, apparso ancora in ritardo di condizione. Il Diavolo si affiderà nuovamente a Rebic per l’attacco nel match contro l’Atalanta, mentre in panchina potrebbe andare Messias. Kjaer torna a disposizione mentre Florenzi, operato oggi, starà fuori un mese”.