Sportmediaset - Ibrahimovic, vicina la fumata bianca per il rinnovo. La questione Donnarumma a fine estate

Nel corso dell'edizione odierna di Sportmediaset, il telegiornale sportivo ha parlato del rinnovo di Ibrahimovic e del discorso relativo a quello di Donnarumma. Questo il contenuto del servizio: "Il rinnovo di Ibrahimovic è vicinissimo. Ora si trova in vacanza su uno yacht a Montecarlo, la sede operativa di Raiola. Il Milan ha già fatto pervenire la sua proposta composta da un contratto ricchissimo con una base fissa di 4 milioni e mezzo con molto bonus. E' questione di dettagli e nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'incontro decisivo. Per Donnarumma il discorso è diverso. La volontà di proseguire insieme è comune ma il contratto di Gigio scade nel 2021 quindi al momento non è un discorso prioritario."