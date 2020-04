Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, sono settimane di riflessione per Paolo Maldini, il quale è tornato a lavorare dopo essere guarito dal coronavirus. La sua posizione viene definita da molti in bilico dopo l'addio di Boban, ma non dall'ad Ivan Gazidis. Per il club, toccherà all'ex capitano decidere se restare o meno al Milan.