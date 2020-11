SportMediaset - Milanello, Ibra ha già iniziato le terapie. Possibile rientro contro il Parma, ma...

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, già questa mattina, Zlatan Ibrahimovic ha iniziato le terapie a Milanello dopo l'infortunio muscolare rimediato domenica contro il Napoli. Dopo gli esami di ieri, che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, i primi di dicembre lo svedese avrà un nuovo controllo medico, ma rischia di restare ai box per tre settimane e saltare in tutto cinque partite. Il rientro in campo potrebbe avvenire il prossimo 13 dicembre contro il Parma, ma Ibra ci ha abituato spesso a recuperi molto rapidi, come per esempio a giugno quando si lesionò il soleo e anziché quattro gare ne saltò solamente due.