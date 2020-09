Sportmediaset - Milenkovic è il nome forte del Milan, la Fiorentina si cautela. Prima dell'affondo serve l'uscita di Paquetà

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset su Italia 1, Nikola Milenkovic è il nome forte per la difesa del Milan. Stefano Pioli lo vuole a tutti i costi, ma la richiesta è molto alta: si parla di 40/35 milioni. Qualcosa però si sta muovendo: la Fiorentina potrebbe avere Fazio a condizioni favorevoli e si parla di uno scambio tra Ranieri e Bonifazi, con quest'ultimo che arriverebbe a rinfoltire la retroguardia viola. Il club rossonero non può ancora affondare perché prima deve fare cassa. In tal senso va registrato l'interesse del Lione per Paquetà, ma prima dovrà aspettare che il Barcellona prenda Depay.