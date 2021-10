SportMediaset - Saelemakers punto fermo del Milan. Anche il Belgio ringrazia

I colleghi di Sport Mediaset durante il consueto TG dell’ora di pranzo, hanno parlato di Alexis Saelemaekers, dicendo: “Il belga arrivato al Milan dall’Anderlecht a gennaio 2020, si sta imponendo in rossonero e in Nazionale. Il CT Roberto Martinez lo ha inserito con costanza nella rosa del Belgio dopo non averlo convocato per gli Europei. Saelemakers lo ha ripagato con una costante crescita e con il primo gol in Nazionale il 5 settembre contro la Repubblica Ceca. La crescita costante è stata notata anche da Stefano Pioli che lo ha impiegato per ora titolare in 7 partite su 9 in questa stagione fra Serie A e Champions League. Il 22enne belga è diventato un punto fermo del Milan, con tanti ringraziamenti da parte del Belgio”.