SportMediaset - Senza gli errori di Çakır e Brych il Milan avrebbe 2 punti

Nel loro servizio in onda nel TG dell’ora di pranzo, i colleghi di Sport Mediaset hanno commentato l’arbitraggio di Felix Brych in Porto-Milan di ieri sera. “Stefano Pioli alla vigilia chiedeva un arbitraggio normale, che c’è stato fino al minuto 20 del secondo tempo, cioè fino al contatto Mehdi Taremi-Ismael Bennacer che l’arbitro considera come un normale scontro di gioco. L’azione prosegue e il Porto segna e vince. Anche Graziano Cesari nel post gara dice che l’errore di Brych ieri è inammissibile dato che c’è anche il Var. Senza le decisioni di Cüneyt Çakır il Milan probabilmente avrebbe 2 punti e si troverebbe alla pari di Porto e Atletico Madrid”.