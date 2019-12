SportMediaset - Verso Bologna-Milan: si va verso la conferma della stessa formazione di Parma

In vista del match di domenica sera sul campo del Bologna, Stefano Pioli potrebbe riproporre dal primo minuto la stessa formazione vista con il Parma: davanti a Donnarumma, la difesa sarà quella composta da Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo campo, Bennacer e Bonaventura sono certi della maglia da titolare, mentre Kessie è favorito su Krunic. In attacco spazio a Suso e Calhanoglu sulle fasce, a completare il tridente ci dovrebbe essere Piatek che è in vantaggio su Leao. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.