SportMediaset - Verso Milan-Crotone: fiducia a Tomori al centro della difesa

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera non si vogliono affrettare i tempi di recupero di Simon Kjaer, fermo per un problema muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia: per questo motivo, domenica pomeriggio nel match casalingo contro il Crotone, Stefano Pioli dovrebbe quindi dare ancora fiducia a Fikayo Tomori al centro della difesa rossonera al fianco di capitan Romagnoli.