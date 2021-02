SportMediaset - Verso Milan-Stella Rossa: Pioli rivoluzionerà la difesa, ballottaggio Calhanoglu-Krunic sulla trequarti

In vista del match di domani contro la Stella Rossa, secondo quanto riferisce SportMediaset, Stefano Pioli dovrebbe rivoluzionare la difesa dove, rispetto al derby, verrà confermato solo Kjaer: sulle fasce ci saranno infatti Kalulu a destra e Dalot a sinistra, mentre al centro della retroguardia spazio a Tomori al fianco del danese. A centrocampo verranno confermato Kessie e Tonali, mentre in avanti sono sicuri di una maglia da titolare Leao come centravanti e Castillejo e Rebic come attaccanti esterni. Per il ruolo di trequartista sono invece in ballottaggio Calhanoglu e Krunic. Ibrahimovic partirà dalla panchina.