SportMediaset - Verso Milan-Torino: Tatarusanu in porta, straordinari per Diaz e Leao. CDK in vantaggio su Lazetic

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, in vista del match di Coppa Italia di domani contro il Torino, Stefano Pioli recupera solo Junior Messias, che potrebbe tornare a giocare dal primo minuto a destra. In porta ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Sergino Dest e Matteo Gabbia. In mezzo al campo ci sarà sicuramente Sandro Tonali (sarà squalificato sabato a Lecce), al suo fianco Tommaso Pobega che dovrebbe far rifiatare Ismael Bennacer. In avanti, straordinari per Brahim Diaz e Rafael Leao, mentre Olivier Giroud avrà un turno di riposo: per prendere il suo posto nel ruolo di centravanti, Charles De Ketelaere è in vantaggio su Marko Lazetic.