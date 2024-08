Squeri: "Trasporto pubblico e nuovo stadio: raddoppio ferrovia, banchine più ampie e nuovi binari per passare da 6mila viaggiatori/ora attuali a 20mila"

Il sindaco di San Donato Francesco Squeri ha concesso un'intervista esclusiva a "7 giorni", il giornale gratuido del Sud Est Milano per parlare dello stato attuale del progetto stadio e per fare chiarezza, con la sincerità e il pragmatismo che lo contraddistinguono, su dubbi e critiche strumentali che arrivano da varie parti politiche. Queste le sue dichiarazioni sul progetto del Milan per il nuovo stadio a San Donato.

Quali sono le opere di miglioramento delle infrastrutture e dei collegamenti viari?

"Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di infrastrutture per garantire l'accesso all'area. A nord è prevista la realizzazione di un ponte a scavalco sulla ferrovia con due corsie per senso di marcia. Saranno realizzati, inoltre, due ponti ciclopedonali di collegamento est-ovest tra la citta l’area dello stadio, il Parco Agricolo e Chiaravalle. Si interverrà ulteriormente sulla viabilità attraverso un nuovo svincolo dell’autostrada sul lato sud ovest e con interventi tra il rondò di San Martino e il nuovo ponte e nella zona a sud dell’area San Francesco. La Cascina San Francesco verrà riqualificata prevedendo una funzione anche pubblica".

La Priorità è il trasporto pubblico per raggiungere l’area?

"L'Amministrazione ritiene che per rendere percorribile il progetto debbano essere attivati interventi che garantiscano il raggiungimento dell'area prevalentemente con il Trasporto Pubblico. Da questo punto di vista, un forte investimento sulla stazione risulterebbe un intervento che potrebbe garantire questo risultato. Su questo si sta già lavorando con gli Enti preposti, compreso Ferrovie. Tale intervento porterà enormi vantaggi non solo i giorni delle competizioni, ma tutti i giorni per i pendolari che potranno avere un servizio più efficiente e funzionale cosa che attualmente non è. Dalle interlocuzioni con Ferrovie si prospetta il raddoppio della ferrovia, la realizzazione di banchine più ampie e nuovi binari per la sosta dei treni che consentano di passare dagli attuali 6.000 viaggiatori/ora a 20.000 potenziali viaggiatori/ora. Credo che queste cifre siano la risposta più concreta a chi afferma, guardando la struttura della fermata della ferrovia di oggi, che non ci sono le condizioni per far arrivare gli spettatori in treno allo stadio".