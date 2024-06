Sta per nascere il nuovo Milan di Fonseca: il modulo sarà il 4-3-3, si punterà molto sul possesso palla

Il prossimo 8 luglio è in programma il raduno a Milanello e quel giorno inizierà a nascere il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, dal punto di vista tattico, il nuovo allenatore milanista giocherà con il 4-3-3 e proporrà un gioca offensivo. Il portoghese punterà molto sul possesso palla e si proverà a comandare il gioco.

Oltre a questo, il nuovo Milan di Fonseca avrà un atteggiamento più attento in fase difensiva e dunque sarà più equilibrato. Inoltre, il neo tecnico milanista pretenderà molto dai suoi terzini che dovranno essere molto propositivi in fase offensiva. In questo senso, Theo Hernandez è una garanzia, mentre a destra si sta cercando sul mercato un esterno di spinta.